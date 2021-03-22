Под Воронежем в аварии ранены восемь человек, в их числе трое детей

с места аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 21 марта, в 16.25 на 63 километре дороги Воронеж – Луганск в Хохольском районе 24-летний водитель «Опель-Астра», житель Краснодарского края, врезался в «Тойоту РАВ-4». Мужчина, руливший немецкой машиной, ехал по второстепенной дороге и должен был пропустить японскую иномарку, двигавшуюся по главной со стороны Воронежа в направлении Острогожска, но не сделал этого.

В ДТП были ранены семь человек: водитель «Опеля» и его пассажиры: 24-летняя жительница Краснодарского края, ехавший с ней семимесячный мальчик и 45-летняя женщина Воронежа. Их отвезли в больницу. 46-летняя жительница Воронежа, также ехавшая в немецкой иномарке, сама обратилась за помощью врачей.

В аварии пострадали и пассажиры «Тойота Раф4»: 63-летняя жительница Воронежа и жители Белгородской области 8 и 13 лет. Водитель, 50-летний земляк детей, в аварии не пострадал.

с места аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

с места аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

с места аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего в Воронежской области 21 марта случилось 116 ДТП, из них 84 – в Воронеже, 19 – в районах, 13 – на федеральных трассах. В четырех авариях получили травмы 11 человек, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Задержаны 22 пьяных водителя. Еще четверо оштрафованы за проезд на красный свет.