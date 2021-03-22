В Воронеже стала известна новая дата открытия здания Wizart Animation возле Центрального рынка

В новое здание сотрудники Wizart Animation могут переехать в 2022 году. Фото: с сайта 22studio.ru

Затягивается начало строительства нового здания воронежской студии Wizart Animation. Компании, выпускающей известные не только в России, но и в других странах мира мультфильмы, никак не удается закончить оформление документов.

- Надеюсь, начнем строительство уже в ближайшее время. Проект прошел экспертизу, остались формальности с документацией, - рассказал генеральный продюсер студии Wizart Animation Владимир Николаев. – Строить, надеюсь, будем недолго. Уже в конце 2022 года рассчитываем, что новое здание уже откроем.

Напомним, на данный момент студия Wizart Animation занимает два этажа в доме на улице Фридриха Энгельса. А новое здание будет располагаться напротив Центрального рынка – на месте, где раньше располагалась гостиница.