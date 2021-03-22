Северный ветер принесет в Воронеж потепление

Непогода на этой неделе ожидается только 23 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Воронеже на нынешней рабочей неделе будет неустойчивой. Но к ее концу весна уже будет ощущаться намного сильнее, чем сейчас.

- Наша область сейчас находится на границе влияния антициклона и циклона. Сейчас победил первый – в итоге ясная и морозная погода. А 23-го верх уже будет за циклоном, в результате ожидаем снег и слякоть, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – К концу недели дневная температура может достичь +9…+10 градусов. На это даже не сможет повлиять северный и северо-западный ветер. Определять погоду будут теплые воздушные массы с Атлантики.

Во вторник, 23 марта, ночью подует западный ветер. Возможен небольшой снег при температуре около нуля. Днем северный ветер принесет… потепление до +2. Вероятен сильный дождь, переходящий в снег.

В ночь на среду, 24 марта, похолодает до -2, снова возможен небольшой снег. Днем столбик термометра поднимется до +3. Временами из-за туч будет выглядывать солнце.

В четверг, 25 марта, ночью при облачной с прояснениями погоде температура будет держаться около нуля. Днем потеплеет до +6. Солнце периодически будут скрывать облака.

В ночь на пятницу, 26 марта, подует северо-западный ветер. Временами из-за туч будет показываться луна, похолодает до -2 градусов. Днем синоптики обещают то тучи, то солнце. При этом потеплеет до +6.