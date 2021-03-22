В Воронежской области сгорела крыша многоквартирного жилого дома

Пожар потушили через 1 час 10 минут после получения информации о нем. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

В воскресенье, 21 марта, около двух часов дня в Таловском районе сгорел жилой многоквартирный дом.

- О пожаре в поселке 2 участок НИИ им. Докучаева в дежурную часть сообщили в 14.11. На место ЧП выезжали 24 наших сотрудника на семи машинах. Огонь потушили в 15.21. Пламя уничтожило одну квартиру 8х10 м, рухнула крыша, во второй той же площади сгорела межкомнатная перегородка на площади 10 квадратных метров. По оперативным данным, пострадавших не было. Причины пожара выясняют, - рассказали в региональном ГУ МЧС России.