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Общество21 марта 2021 19:40

В Воронеже водитель перекрыл дорогу авто, чтобы помочь старушке на ходунках

Его поступок пользователи социальных сетей назвали добрым
Евгения ФРОЛОВА
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Скриншот видео, соцсети

Воронежцы в соцсетях поделились видео, на котором водитель «десятки» в частном секторе недалеко от улицы Циолковского перекрыл одну полосу дороги, чтобы помочь пенсионерке на ходунках. Старушка с трудом передвигалась. Поэтому водитель прикрыл ее «собой», чтобы ехавшие в попутном направлении машины не пошли на обгон.

Воронежцы в соцсетях назвали этот поступок добрым и похвалили находчивого автомобилиста. Не легко, мол, на ходунках, дойти до регулируемого пешеходного перехода.