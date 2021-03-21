Пропавшего в Воронеже 80-летнего пенсионера нашли полицейские

Пропавшего в Воронеже утром 80-летнего пенсионера, который нуждался в медицинской помощи, нашли живым спустя несколько часов. В это время он на ходунках добрался от улицы Минской до Димитрова. Его заметил проезжающий мимо экипаж полиции. Стражи порядка препроводили его домой. Об этом сообщили в поисково-спасательном отраде «Лиза Алерт».

Напомним, за старичка очень сильно волновались, поскольку он уже не раз «терялся» в городе. При этом он плохо видит и тяжело болен. У него проблемы с опорно-двигательным аппаратом, поэтому он передвигается с помощью ходунков.