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Общество21 марта 2021 18:14

Пропавшего в Воронеже 80-летнего пенсионера нашли полицейские

Он был на улице Димитрова
Евгения ФРОЛОВА
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Пропавшего в Воронеже утром 80-летнего пенсионера, который нуждался в медицинской помощи, нашли живым спустя несколько часов. В это время он на ходунках добрался от улицы Минской до Димитрова. Его заметил проезжающий мимо экипаж полиции. Стражи порядка препроводили его домой. Об этом сообщили в поисково-спасательном отраде «Лиза Алерт».

Напомним, за старичка очень сильно волновались, поскольку он уже не раз «терялся» в городе. При этом он плохо видит и тяжело болен. У него проблемы с опорно-двигательным аппаратом, поэтому он передвигается с помощью ходунков.