В Воронеже ищут 80-летнего пенсионера, который нуждается в медицинской помощи

Фото поискового отряда «Лиза Алерт»

К воронежцам обратились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Они попросили помочь найти 80-летнего пенсионера Петра Калянова. Он ушел из дома утром в воскресенье, 21 марта. До сих пор он не вернулся. Мужчина передвигается на ходунках, ему требуется медпомощь.

Из особых примет: Петр Калянов ростом 168 см, худощавого телосложения, у него седые волосы и карие глаза.

В день исчезновения он был одет в черную куртку, темно-коричневые штаны в клетку, красную рубаху. На ногах были калоши, а на голове черная фуражка. С собой мужчина взял синюю сумку.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят звонить: 8-800-700-54-52, 112 или 02.