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Происшествия21 марта 2021 15:14

В Воронеже задержанный фальшивомонетчик пытался сбежать из отдела полиции

Он выпрыгнул из окна и попытался скрыться от стражей порядка
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

В Воронеже мужчина, которого правоохранители задержали по уголовному делу о сбыте фальшивых денег, попытался сбежать из отдела полиции через окно. Факт побега подтвердили в ГУ МВД по Воронежской области 21 марта. Правда, подробности раскрывать не стали.

Побег подозреваемому не удался. Его в считанные минуты задержали правоохранители. По собственным данным, ранее у мужчины обнаружили фальшивую пятитысячную купюру. Ею он пытался расплатиться в питейном заведении Воронежа. Липовую купюру распознали сотрудники бара и сообщили в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Криминал