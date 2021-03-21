В Воронеже задержанный фальшивомонетчик пытался сбежать из отдела полиции

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронеже мужчина, которого правоохранители задержали по уголовному делу о сбыте фальшивых денег, попытался сбежать из отдела полиции через окно. Факт побега подтвердили в ГУ МВД по Воронежской области 21 марта. Правда, подробности раскрывать не стали.

Побег подозреваемому не удался. Его в считанные минуты задержали правоохранители. По собственным данным, ранее у мужчины обнаружили фальшивую пятитысячную купюру. Ею он пытался расплатиться в питейном заведении Воронежа. Липовую купюру распознали сотрудники бара и сообщили в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ.