Жительница Воронежа попала на аферистов при покупке путевки в санаторий

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

Жительница Воронежа стала жертвой мошенников при покупке туристической путевки. Вместо официальной странички санатория, она попала на сайт-двойник. Полицейские возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Как рассказали в региональном главке 21 марта, инцидент произошел в Коминтерновском районе. 62-летняя местная жительница через интернет решила приобрести себе и супругу путевки в санаторий, в котором они не раз отдыхали. Зашла якобы на сайт учреждения. Там ее приятно удивила низкая цена. Путевки она забронировала и перевела по указанным реквизитам 38 880 рублей. Однако на следующий день сайт внезапно перестал работать и стал выдавать ошибку. Только тогда женщина позвонила в санаторий, где ей и сообщили, что никаких денег им не поступало, а путевка на ее фамилию не бронировалась. Женщина поняла, что стала жертвой аферистов, попав на сайт-двойник.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.