Сын известного воронежского тележурналиста подписал контракт с клубом НХЛ

Владислав Провольнев. Фото: с сайта ХК "Северсталь".

Уроженец Воронежа 25-летний защитник Владислав Провольнев подписал контракт с клубом НХЛ «Аризона Койотс». 3 апреля ему исполнится 26. Подарок к будущему дню рождения хоть куда!

Клуб «Аризона Койотс» – по меркам Национальной хоккейной лиги не выдающийся. В текущем чемпионате он идет в своем Западном дивизионе на пятом месте, а в общей сводной таблице НХЛ всего лишь 21-й из 31 команды. Тем не менее сильнейшая хоккейная лига мира, конечно, сама по себе – знак качества.

В последнее время Влад выступал за «Северсталь» из Череповца. Для игрока линии обороны у него весьма приличная статистика в чемпионате КХЛ – 10 шайб и 10 результативных передач, с показателем полезности (соотношение голов, забитых его командой и клубом-соперником во время нахождения игрока на льду) - +6.

Владислав после подписания контракта отдавал должное роли в такой удачно складывающейся карьере его отца – известного в недалеком прошлом воронежского тележурналиста Игоря Провольнева. По словам хоккеиста, отец специально переехал в Москву, чтобы помогать ему расти как спортсмену. Как мы видим, расчет старшего Провольнева оказался правильным.