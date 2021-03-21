В Воронеже пройдет рейд по пешеходным переходам

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Воронежские госавтоинспекторы проведут 22 марта рейд «Пешеходный переход». Полицейские будут следить, чтобы автолюбители предоставляли преимущество прохожим на «зебрах». Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

Также, как показывает статистика, основными причинами аварий на пешеходных переходах фиксируют обгон и превышение скорости. Водителям напомнили, что, подъезжая к «зебре», они должны снизить скорость или в случае необходимости остановиться. Пешеходам же при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

Кстати, за нарушение ПДД пешеходы тоже несут ответственность по ч. 1ст. 12.29 КоАП. Это влечет за собой административный штраф в размере 500 рублей.

С начала 2021 года в Воронеже было зарегистрировано 135 ДТП с участием пешеходов. В результате погибло 5 человек, а 164 человека получили травмы различной степени тяжести.