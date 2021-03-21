В Воронеже показали уникальный аттракцион с бизонами, который готовили здесь во время пандемии

Рустам Газзаев с Оскаром Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

20 и 21 марта труппа «5 континентов» показала воронежцам премьеру номера, который репетировали и оттачивали во время «заточения» в Воронеже в пандемийный 2020-й. В начале возобновленных гастролей худрук шоу Гия Эрадзе признался, что был плюс в вынужденном карантине: за год без выступлений создали новый номер, причем необычный.

Бизоны в воронежском цирке Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дым из под копыт! Рустам Газзаев (обладатель Золотой награды Международного фестиваля циркового искусства в Монако, у него в программе «5 континентов» эффектный аттракцион девушек-наездниц «Джигиты Апачи») представил публике еще одно зрелищное мини-шоу - дрессуру канадских бизонов. Номер уникален тем, что бизоны - крайне редкие в цирке животные! И этот групповой номер (в манеже сразу четыре огромных артиста!) - единственный в России. Общий вес исполинов - более 1,2 тонны. И это они пока «малыши».

Бизоны в воронежском цирке Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Бизонам по 1,5-2 года. Каждый весит по 400-450 кг, а вырастут они до 1,2 тонны каждый! - улыбается дрессировщик, пока самец Оскар, которого он с месяца выкармливал молоком из бутылочки, слизывает у него с ладони кусочки яблок. - Оскар был такой маленький, я взял его на ручки, он спал у меня на диване, пока не перестал на него помещаться.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Бизоны очень опасные, своенравные и сложно поддающиеся дрессировке животные. Но подопечные Рустама Газзаева буквально опровергают устоявшееся мнение. Оскар, Грэмми, Ника и Зита не просто скачут по манежу, ловко взбираются на тумбу, эффектно позируют на барьере, но еще и синхронно танцуют вальс! А после представления любят ластиться к дрессировщику, ведь он у них вместо папы и мамы. Выкармливал их с младых копыт, воспитывал, холил и лелеял.

Рустам Газзаев с Оскаром Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Даже одного бизона воспитать трудно, а четверых - в несколько раз сложнее. Все с помощью добра и ласки. Половину трюков бизоны сами «предложили», я только «подсматривал» за их действиями, что им больше нравится. В остальном они любители поесть и понежиться, - признался укротитель. - В качестве лакомства получают яблоки. А так в день съедают до 70 кг овощей и огромную миску каши с отрубями.

Рустам Газзаев Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцы первыми в стране увидели номер с дрессированными бизонами.

- В 2019-м на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло я увидел выступление бизонов и понял, что эти животные идеально подходят по стилистике брутальному Рустаму. Номер готовился несколько лет, самая интенсивная подготовка шла здесь, у вас, во время пандемии, и мы рады представить аттракцион первым именно воронежцам! - признался худрук шоу Гия Эрадзе. - У нас уже добрая традиция: номера, которые мы выпускаем в Воронеже, имеют хорошую дальнейшую историю.

Напомним, шоу «5 континентов» гастролирует в столице Черноземья до 25 апреля. В программе номер воронежских дрессировщиков медведей Екатерины и Алексея Плотниковых "Цыганская свадьба", дрессура хищников (тигры, лигры, леопарды, пантеры) Заслуженных артистов России, «Принцессы цирка» и «Дрессировщика года» Наталии и Андрея Широкаловых с рекордными трюками, а также джигитовка на лошадях, воздушный полет, номера акробатов, гимнастов, жонглеров, клоунов. Всего в шоу задействовано 120 артистов, завоевавших более 20 международных наград, и 40 животных.