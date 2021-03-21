В Воронежской области за сутки умерли еще 16 пациентов с ковидом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли еще 16 жителей Воронежской области. Об этом сообщил региональный оперштаб в воскресенье, 21 марта.

Впрочем, ситуация понемногу начала стабилизироваться. С каждым днем медики фиксируют все меньшее число заболевших. Так, за последние сутки ковид подтвердился у 205 жителей региона. Всего с начала пандемии заразились 73 077 наших земляков.

Также с каждым днем растет число выздоровевших. Еще 242 пациента были выписаны из стационаров и амбулаторного лечения с отрицательным диагнозом. Всего 67 579 человек за время эпидемии смогли победить болезнь.