В Воронеже в столкновении двух иномарок пострадала 14-летняя девочка

Из архива КП Фото: из архива "КП"

Авария произошла у дома №100 по улице 45 Стрелковой Дивизии в Воронеже в 15:00 в минувшую субботу 20 марта. На дороге столкнулись Toyota RAV4 и Kia Rio. В результате аварии пострадала одна из пассажирок – 14-летняя девочка. Ее госпитализировали по скорой. Об этом сообщили ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, за рулем кроссовера находилась 38-летняя женщина. Она двигалась по улице Карпинского. При повороте налево в сторону Московского проспекта столкнулась с Kia Rio. «Корейцем» управлял 34-летний воронежец. Он ехал по улице 45 Стрелковой Дивизии – со стороны Шишкова в направлении Московского проспекта.

В салоне Kia Rio находилась 14-летняя школьница. Девочку с травмами доставили в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.