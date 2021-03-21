В Воронеже прошел фестиваль ГТО, приуроченный к 90-летию комплекса

В Воронеже 20 марта в спортивном комплексе на территории Центра гребли состоялся фестиваль, приуроченный к 90-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

В нем приняли участие более сотни сторонников здорового образа жизни. В рамках мероприятия они выполняли нормативы ГТО в трех возрастных группах. В первой – участники VI ступени комплекса ГТО (18 – 29 лет, мужчины, женщины); во второй – участники VII ступени комплекса ГТО (30 -39 лет, мужчины, женщины) и в третьей – участники VIII – IX ступеней комплекса ГТО (40 – 49 лет, мужчины, женщины; 50 – 59 лет, мужчины, женщины).

На мероприятии присутствовал двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, федеральный посол ГТО Дмитрий Саутин. Он отметил, что здоровье нации начинается со здоровья детей.

– Хорошо, что это все возобновилось с советского времени, потому что, прежде всего, это необходимо нашей молодежи. Непорядок, если, к примеру, молодой человек не может один раз подтянуться. А ГТО дает стимул, стремление к спорту, к тому, чтобы получить заветный золотой значок. У меня, кстати, он есть. Не стоит забывать, что он при поступлении в учебные заведения прибавляет 10 баллов. В советское время обязанностью каждого ученика было пройти ГТО. Сейчас мы возвращаемся к этому и довольно успешно. Воронежская область, кстати, лидирует по результатам ГТО среди других субъектов, – отметил Дмитрий Саутин.

Для занятий ГТО в Воронежской области существует целая система мероприятий. В каждом муниципальном учреждении созданы центры тестирования. Всего их 47 по области. Подготовлены специалисты-тьюторы, которые официально принимают нормы ГТО. Уже нормативы сдали с 2015 года около 400 тысяч человек.

В этому году в Воронежской области стартует новый проект – «ГТО в школе», где учащиеся с 1 по 8 класс всех образовательных учреждений примут участие в сдаче норм ГТО. Это позволит детям не только активнее занять спортом, но и привить уважение к своему здоровью.

– Конечно, пандемия сыграла злую шутку, к которой все были не готовы. Но мы быстро переформатировались. Многие спортсмены, тренеры перешли на работу в онлайн-формате, либо работали в изолированных условиях, в закрытых местах. Сейчас все возрождается. Мы постарались при выполнении поручений губернатора максимально изолировать воронежских спортсменов, сейчас идет их вакцинация от ковида. Сейчас же, с отменой некоторых ограничений, мы радеем за то, чтобы как можно больше населения выходило на спортивные площадки, в залы, на стадионы, чтобы возобновили свою физическую активность, – пояснил руководитель департамента физической культуры и спорта Владимир Кадурин.

Кроме того, на фестивале чествовали районы Воронежской области, которые стали победителями регионального конкурса на лучшую организацию по внедрению и реализации ГТО по итогам 2020 года .В тройке лидеров оказались Бобровский район (1 место), город Нововоронеж (2 место) и Рамонский район (3 место).