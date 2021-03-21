Новая рабочая неделя в Воронеже будет теплой

Из архива КП Фото: из архива "КП"

Новая рабочая неделя в Воронежской области обещает быть теплой. После похолодания на выходных, и неожиданного снегопада в ночь на воскресенье, обрушившегося на областной центр, весна начнет радовать. Синоптики не прогнозируют больше осадков, хотя все может измениться. Подробности рассказали в региональном гидрометцентре.

В ночь на понедельник, 22 марта, небо будет затянуто тучами. Впрочем, в некоторых районах региона солнышко нет-нет да и порадует местных жителей. Температуру ожидают в районе нуля. Днем подует юго-западный ветер, потеплеет до +5 градусов. Ночью во вторник, 23 марта, ветер сменится на юго-восточный, будет облачно при -2 градусах. Днем температура поднимется до +4, возможен небольшой дождь.