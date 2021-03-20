В Воронеже у школы на девушку набросились три собаки

Обращение девушки Фото: СОЦСЕТИ

20 марта в социальных сетях жительница Воронежа Кристина Ефименко рассказала, что на улице Ржевской на нее напали три собаки. Одна из них укусила девушку. Инцидент произошел 17 марта в районе одной из местных школ.

- Сколько это будет продолжаться? Я просто шла и их даже не видела, сидели под домом. Когда администрация города обратит на бездомных собак внимание? Кто будет следующей их жертвой? Дети? Старики? Может маленькая домашняя собачка? Жители, будьте аккуратны! А я в свою очередь после травмпункта купила отпугиватель и перцовый баллончик, - рассказывает Кристина.

В качестве доказательства инцидента девушка выложила фото медицинской выписки, которая подтверждает обращение к врачам.

Ранее сотрудники Воронежского заповедника рассказали, что стали все чаще встречать на охраняемой территории бродячих собак, как одиноких, так и целые стаи.

Отметим, что в 2020 году в Воронежской области поймали 1643 безнадзорных животных. После стерилизации и прочих процедур 1575 не агрессивных особей вернули на места их обитания. В регионе хотят привлечь бизнес к строительству приютов для бездомных животных.