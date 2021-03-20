Следователи проверят застройщика, бросившего недостроенными фельдшерские пункты в Воронежской области

Воронежские следователи проверят действия руководителя фирмы-застройщика, которые обязался построить фельдшерские пункты в области, но оставил лишь «недострои». Принято решение о проведении доследственных проверок. Об этом 20 марта заявили в пресс-службе регионального СУ СК.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить, почему подрядчики взялись за работы в поселках, но не завершили их. По предварительным данным, проблемы с недостроенными фельдшерскими пунктами могут быть всего в 12 населенных пунктах региона.

Позже в департаменте здравоохранения прокомментировали ситуацию. Отмечается, что работы завершит уже другой подрядчик. Первая фирма столкнулась с экономическими проблемами во время пандемии коронавируса.

Однако правоохранительные органы уже заинтересовались и представителями региональных органов власти, которые занимались проведением конкурсных процедур, заключением и исполнением государственного контракта.

- Во исполнение поручения председателя Следственного комитета РФ Бастрыкина А.И. следователями регионального управления СК будет принят комплекс исчерпывающих мер к установлению всех без исключения обстоятельств произошедшего. В этих целях будут допрошены должностные лица органов власти, представители организации-застройщика, сельские жители, будет изъята и изучена документация, касающаяся заключения и исполнения государственного контракта, даны поручения оперативным службам, выполняются иные проверочные мероприятия, - отмечают следователи.