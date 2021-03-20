В Воронеже сняли на видео, как водитель протаранил два припаркованных автомобиля и сбежал

Момент аварии Фото: Кадр видео

Представители системы комплексной безопасности «Крепость» 20 марта опубликовали видео с камеры наружного наблюдения, на котором запечатлено, как водитель белой иномарки таранит сразу два автомобиля на парковке у дома №50В по бульвару Победы.

Судя по времени установленному на записи, сам инцидент произошел еще 21 февраля примерно в час ночи. Некий мужчина на белой иномарке пытается выехать на проезжую часть с парковочного места. Но вместо того, чтобы поехать назад, он движется вперед, а потом выкручивает руль и таранит соседний автомобиль.

Примечательно, что рядом в это время стоит женщина, которая вышла из той же иномарки. Она, видимо, пытается остановить горе-водителя. Но тот не сдается и таранит уже вторую машину.

Тогда женщина прибегает к более решительным действиям, открывает водительскую дверь и, кажется, забирает ключи. После этого мужчина выходит из автомобиля. Пара о чем-то разговаривает. Быть может, они попытаются оформить ДТП? Вызвать инспекторов? Вовсе нет. Женщина сама садится за руль и уезжает с места аварии.