Роспотребнадзор через суд добился ремонта в интернате в Воронежской области

Специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области направили иск в отношении Оробинского психоневрологического интерната. В бюджетном учреждении Воронежской области должны устранить нарушения санитарного законодательства.

Санврачи считают, что в интернате необходимо провести перепланировку и переоборудование всех помещений, включая спальни, чтобы их могли использовать люди с ограниченными возможностями. Например, инвалидами-колясочниками. Также в спальнях должны размещать от 4-х до 6 человек.

В иске говорится, что необходимо провести ремонт не только спален, но и складских помещений и овощехранилища, обеденного зала столовой и устранить множественные дефекты покрытия. Провести ремонт системы отопления в зданиях с заменой труб и радиаторов отопления .

- Тепловое, технологическое оборудование пищеблока и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, оборудовать локальными системами вентиляции. При проведении капремонта и реконструкции производственных помещений пищеблока интерната, обеспечить последовательность производственных процессов, - отмечали в обращении представители Роспотребнадзора.

Павловский районный суд исковые требования удовлетворил. Решение уже вступило в силу.