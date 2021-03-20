В Воронежской области женщина перевела мошеннику полмиллиона рублей

39-летней жительнице Бутурлиновского района накануне позвонил сотрудник службы безопасности банка. По крайней мере, именно так представился незнакомец. Он сообщил, что на карте женщины зарегистрирована подозрительная активность и необходимо обезопасить накопления на счете.

Женщина согласилась и рассказала конфиденциальную информацию мошеннику. После этого с ее счета в течение нескольких минут действительно списали более 500 тысяч рублей.

Оперативники разыскивают причастных к этому преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Полицейские в очередной раз напоминают воронежцам о необходимости быть бдительными, не сообщать данные неизвестным лицам, тщательно проверять любую информацию от незнакомцев.