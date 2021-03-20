Воронежский «Факел» выиграл пятый матч подряд

Атаки "Факела" смотрелись гораздо убедительнее наступательных потуг "Томи". Фото: с сайта ФК "Факел"

В гостях в Томске «Факел» чувствовал себя как дома. Помог в этом и эпизод на 12 минуте. После удара одного из наших игроков мяч попал в руку футболиста «Томи». А поскольку все это было в штрафной томичей, судья указал на «точку». Олег Дмитриев четко развел вратаря и мяч по разным углам и забил свой седьмой гол в чемпионате – 1:0.

Первый тайм спокойно катился к своему завершению без опасных моментов. Но в штрафной защитники «Томи» забыли Мастерного. Его удар отбил вратарь, но прямо на Акбашева. Роман четко уложил мяч с самый угол. 2:0 – гол в раздевалку!

Во втором тайме хороший момент забить очередной свой гол упустил Андрей Разборов. Форварда хорошим разрезающим пасом вывели один на один с голкипером. Андрей с левой чуть промахнулся мимо дальнего угла. Добила же «Томь» подача со штрафного. Ошибка вратаря, и защитник Сергей Брызгалов отправил мяч в уже пустые ворота – 3:0.

Главному тренеру «Томи» Александру Кержакова с Воронежем в последние годы не везет: сначала потерял 330 миллионов рублей в результате махинации с вложениями в строящийся нефтеперерабатывающий завод, а теперь очередное поражение максимально приблизило его подопечных к вылету из ФНЛ.

«Факел» же набрал 43 очка и временно переместился на 12 место. Впереди у нашей команды 24 марта домашний матч с омским «Иртышом», пока находящимся на 17 месте. Игра стартует в 15.00.