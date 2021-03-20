В Воронежской области во время пожара в дачном доме погиб мужчина

20 марта примерно в 01:25 жители поселка Нижнедевицкий из одноименного района позвонили в дежурную часть регионального ГУ МЧС. В одном из дачных домов по улице Центральная начался пожар. Здание размером в 100 квадратных метров оказалось полностью охвачено огнем. Во время пожара обрушилась кровля.

На место ЧП выехала пожарная машина. Четверо спасателей боролись с огнем до 01:58. Причина возгорания остается неизвестна. К сожалению, во время тушения пожара спасатели обнаружили тело человека. Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в дачном доме погиб 57-летний мужчина.