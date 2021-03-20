В Воронежской области к 20 марта еще 16 человек умерли от коронавируса

Число выздоровевших также растет: сейчас оно составляет 67 337 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 72 872. То есть за последние сутки заболевание выявили еще у 207 человек. Такие данные 20 марта приводит региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Число выздоровевших также растет: сейчас оно составляет 67 337. За минувший день вирус победили 246 человек.

К сожалению, количество умерших также выросло - до 2 633. То есть еще 16 жителей Воронежской области не смогли справиться с осложнениями после коронавируса.

Ранее мы рассказывали, что с 1 марта в отделении медицинской реабилитации воронежской больницы №3 будут проводить реабилитацию пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы после перенесенной коронавирусной инфекции.