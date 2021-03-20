В Воронеже вновь перестали ходить троллейбусы №7 и №8

С 6:00 ни один троллейбус не вышел на маршруты №7 и №8 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

20 марта не будут работать троллейбусные маршруты №7 и №8. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничение связано с тем, что сегодня демонтируют опоры контактной сети по площади Ленина.

С 6:00 ни один троллейбус не вышел на указанные выше маршруты. И соответственно до 20:00 машины так и не появятся на дорогах города. Это уже не первый раз, когда именно эти маршруты приходится останавливать.

Ранее работу троллейбусов на маршруте №8 останавливали из-за аварии на питающей сети тяговой подстанции. Но в феврале она была устранена. На линии работают 7 машин.

До этого временное прекращение движения троллейбусов маршрутов №7 и №8 было связано с переносом на новые опоры контактной сети. Об этом объявили еще 13 января.

1 февраля после ремонта троллейбусы вышли на свои маршруты. Однако вскоре были выявлены технические неполадки – обрыв кабеля. Поэтому восьмой троллейбус снова пропал с улиц.