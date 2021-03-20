В Воронеже сняли на видео вандала, сломавшего преграждавший ему дорогу шлагбаум

Судя по видео, кажется, что идея побороться с шлагбаумом пришла в голову воронежца спонтанно Фото: Кадр видео

Воронежцы 19 марта выложили в социальные сети видео, на котором запечатлено, как неизвестный вандал сломал шлагбаум во дворе дома №46 по улице Кольцовская. За пару дней до этого, 17 марта, мужчина в черной куртке и с сигаретой в зубах оказался в этом дворе около 2 часов ночи.

Непонятно, что мотивировало хулигана: возможно, от безделья он вначале уперся в шлагбаум всем свои телом и пошел напролом. Потом уже начал гнуть устройство руками и, конечно, в итоге сломал. Судя по видео, кажется, что идея побороться с шлагбаумом пришла в голову воронежца спонтанно. Местные жители уже подали заявление в полицию.

Напомним, массовая установка шлагбаумов во дворах в центре города началась после того, как в Воронеже ввели платную парковку. Жителям пришлось защищать свои участки от автомобилистов, желающих сэкономить и припарковаться в чужом дворе.