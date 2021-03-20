В Воронежской области разработают проект по восстановлению купеческого дома XIX века

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области выдало разрешение на разработку научно-проектной документации по сохранению «Дома купеческого» в Богучаре. Речь идет о доме №2 по улице Карла Маркса. Это объект культурного наследия регионального значения.

Заказчик разработки проекта - РМКУК «Богучарская межпоселенческая центральная библиотека». Подрядчик - воронежская фирма «ВиС». Проект должен быть разработан к маю 2021 года.

«Дом купеческий» в Богучаре построили в XIX веке. На первом этаже размещался магазин, второй этаж был отведен под жилые покои купеческой семьи. Сейчас в здании расположена Богучарская межпоселенческая центральная библиотека. Объект принят на государственную охрану постановлением администрации Воронежской области 18 апреля 1994 года.