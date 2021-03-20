Воронежцы винят экономические проблемы и пандемию в увеличении напряжения в обществе

Большинство воронежцев (69%) в большей или меньше степени ощущают в последнее время рост напряжения в обществе. Особенно остро это чувствуют безработные (75%). Об этом в очередном исследовании рассказывают специалисты института общественного мнения «Квалитас».

В противовес каждый четвертый опрошенный (26%) полагает, что в обществе все достаточно спокойно. Чаще других в этом уверены студенты (32%).

Тем, кто чувствует рост социального напряжения задавали еще один вопрос: «С чем они это связывают?».

Так, 68% опрошенных из этой группы уверены, что всему виной - экономические проблемы в стране. Следующие по частоте ответы - обострение международной обстановки (17%) и пандемия (18%). Реже всего люди называли обострение национальных проблем как источник общественного напряжения (5%).