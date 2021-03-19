Роспотребнадзор пояснил, как часто УК должны убирать подъезды в воронежских многоэтажках

Роспотребнадзор дал разъяснения по поводу требований к уборке подъездов многоквартирных домов, закрепленных новыми санитарными правилами. Согласно СанПиН 2.1.3684-21 с 1 марта управляющие компании должны мыть места общего пользования в домах каждый день с применением спецсредств. При этом действующее жилищное законодательство предусматривает не такую частую уборку подъездов.

В связи с возникшими разногласиями в документах коммунальщики попросили ведомство дать пояснение. И Роспотребнадзор выпустил письмо, в котором объяснил недоразумение технической неточностью.

- В надзорном ведомстве отмечают, что в соответствии с п. 2 постановления Правительства РФ № 290 перечень услуг и работ, а также периодичность их выполнения определяются договором управления между собственниками дома и УК, - рассказали в пресс-центре ЖКХ.

В ближайшее время Роспотребнадзор планирует внести изменения в новый СанПиН.