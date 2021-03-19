Воронежцы с улицы Грамши жалуются на перебои в работе канализации

Жители улицы Грамши в Воронеже постоянно жалуются на плохую работу сетей канализации. Как рассказали в управе Ленинского района, эти сети раньше находились на балансе Министерства обороны, а потом оказались бесхозными. Чтобы полноценно за ними следить и реконструировать, необходимо передать их на баланс муниципалитета.

Помочь в решении этой проблемы жителям пообещал их депутат гордумы Андрей Зачупейко.

Когда у канализации появится официальный баласодержатель, утечки и аварийные ситуации будут устраняться быстрее, а в будущем можно принимать решения и о капитальных вложениях в них.