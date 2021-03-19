В воронежском райцентре водитель погиб, снеся столб

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Смертельная авария произошла в пятницу, 19 марта, в райцентре Воронежской области городе Лиски. По предварительным данным полиции, в 14.50 у дома №125 по улице Краснознаменной 37-летний местный житель на «Опель Вектра» выехал на обочину и снес столб.

Удар был такой силы, что железобетонная конструкция рухнула, а иномарка превратилась в сплошное металлическое месиво. Водитель от полученных травм погиб на месте. Его 59-летнего пассажира с различными ранениями доставили по «скорой» в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, выясняют все обстоятельства произошедшего.