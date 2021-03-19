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Происшествия19 марта 2021 17:51

В Воронеже у сити-парка «Град» сгорела маршрутка

Никто из пассажиров не пострадал
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Днем 19 марта у сити-парка «Град» под Воронежем загорелся маршрутный автобус №84 «Газель Вектор». Очевидцы ЧП наблюдали клубы черного дыма, разносившиеся далеко, их могли заметить даже в Рамони.

ЧП произошло на парковке. По словам очевидцев, дым пошел из-под панели приборов в маршрутке. Водитель безуспешно пытался ликвидировать очаг возгорания с помощью огнетушителя. Но огонь быстро разгорался и скоро охватил весь микроавтобус. К счастью, пассажиры успели покинуть салон. В результате пожара никто не пострадал.

На вызов прибыли пожарные и ликвидировали очаг. Но нескольких минут оказалось достаточно, чтобы не старый еще микроавтобус превратился в груду обгоревшего металла.

Причину ЧП предстоит выяснить экспертам. Но, скорее всего, виной всему замыкание проводки.

ЧП