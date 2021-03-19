В воронежском техникуме нашли 11 «мертвых душ»

Воронежская прокуратура обнаружила в Россошанском химико-механическом техникуме 11 несуществующих студентов. Эти люди никогда ни то, что не учились в заведении, но даже и не подавали туда документов.

«Мертвые души» зачислили сотрудники техникума, сфальсифицировав заявления от лица студентов и внеся подложные сведения о посещении занятий и сдаче экзаменгов. Целью всех этих махинаций было стремление получать деньги из федерального бюджета.

- Часть из полученных денежных средств направлена на выплату вознаграждения сотрудникам образовательной организации, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Воронежской области. - Материалы прокурорской проверки направлены в СУ СК России по Воронежской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «служебный подлог».