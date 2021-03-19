Воронежский борец победил на первенстве России

Армен Чолокян на первенстве России выступил очень мощно. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские спортсмены достойно выступили на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров. В соревнованиях, проходивших в Хабаровске, участвовали более 320 спортсменов из 50 регионов нашей страны.

Особенно здорово выступил Армен Чолокян. На счету воспитанника старшего тренера сборной Воронежской области Артема Крымова золото в весовой категории до 130 килограммов.

Еще два воронежских борца по итогам первенства отобрались на V летнюю Спартакиаду молодежи России 2021 года. Никита Авдеев занял восьмое место среди спортсменов до 77 кг, Артур Вердян стал 11-м в весе до 67 кг.

- Выступили достойно, рассчитывали, что Армен будет в тройке лидеров, так и получилось. Артур и Никита также выполнили стоящие перед ними задачи, до медалей добраться не удалось, но с учетом, что они выступали младшим возрастом, это хороший результат. Артур в упорной схватке проиграл в четвертьфинале борцу из Московской области, счет был равный, но соперник выиграл по последнему действию. Никита же две схватки уверенно выиграл, а в четвертьфинале проиграл спортсмену из Ульяновска, который затем стал бронзовым призером, - подвел итоги соревнований главный тренер сборной Воронежской области по греко-римской борьбе Олег Дроздов.