Фарм-клуб воронежского «Бурана» сравнял счет в серии плей-офф НМХЛ с ХК «Бобров»

В серии до трех побед плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) в черноземном дерби «Россоши» и «Боброва» счет стал равным 2:2.

Во втором матче в Россоши хозяева площадки сделали выводы из разгрома в первом – 0:4. На этот раз на шайбы Евгения Белова, Михаила Тепикина, Матвея Енина и Дмитрия Дробота бобровцы ответили лишь двумя точными бросками. Но голы Данилы Ульянина и Владислава Мягкова не помешали вновь перевести серию в Бобров. Напомним, там в первых двух матчах два черноземных клуба одержали по одной победе. Сначала сильнее была «Россошь» - 1:0, а потом сыграл по-хозяйски «Бобров» - 2:0.

Третья (и уже точно решающая) игра стартует в Боброве 21 марта в 17.00.