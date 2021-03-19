Воронежская звезда гимнастики Ангелина Мельникова завоевала на чемпионате России четыре медали

Ангелина Мельникова на чемпионате России подтвердила свой статус одного из лидеров российской сборной. Фото: sportgymrus.ru

Ангелина Мельникова подтвердила свой высокий класс на чемпионате России, завершившемся в минувшие выходные в Пензе. К золоту в опорном прыжке и бронзе в упражнении на брусьях Геля добавила еще две медали. Причем одна из них золотая.

Мельникова выиграла вольные упражнения с весьма приличным результатом – 14,400 балла. А вот в личном многоборье Ангелина стала третьей.

Другая наша подрастающая звездочка Яна Ворона остановилась в шаге от пьедестала на бревне. Наверняка она взяла бы медаль, если бы не досадное падение.

Ангелина Мельникова благодаря успешному выступлению на чемпионате России прошла отбор на чемпионат Европы. Это соревнование пройдет с 21 по 25 апреля в швейцарском городе Базель.