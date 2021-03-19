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Общество19 марта 2021 16:22

В управлении МЧС стартовал опрос воронежцев по поводу противопожарного режима

Спасатели прежде всего ждут конструктивных предложений
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники МЧС ждут рациональные предложения, как избежать пожаров без введения "драконовских" мер.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В региональном ГУ МЧС проводят опрос, в ходе которого хотят узнать мнение жителей Воронежской области по поводу введения противопожарного режима в 2021 году. Его участникам предлагают ответить на вопрос, нужен ли он в принципе. Можно выбрать три варианта:

1. Однозначно нужен

2. Однозначно не нужен

3. Нужен, но с изменениями (предложения – в комментарии).

Последний – самый интересный. Если там вы разместите предложение, которое заинтересует сотрудников МЧС, не исключено, что в правила противопожарного режима могут внести разумные поправки. Принять участие в опросе можно здесь

Напомним, обычно запрет розжига костров на открытом воздухе вводят после того, как сойдет снег. Напомним, синоптики предполагают, что на этот раз настоящая весна в нашем регионе наступит не раньше последних дней марта.