В управлении МЧС стартовал опрос воронежцев по поводу противопожарного режима

Сотрудники МЧС ждут рациональные предложения, как избежать пожаров без введения "драконовских" мер. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В региональном ГУ МЧС проводят опрос, в ходе которого хотят узнать мнение жителей Воронежской области по поводу введения противопожарного режима в 2021 году. Его участникам предлагают ответить на вопрос, нужен ли он в принципе. Можно выбрать три варианта:

1. Однозначно нужен

2. Однозначно не нужен

3. Нужен, но с изменениями (предложения – в комментарии).

Последний – самый интересный. Если там вы разместите предложение, которое заинтересует сотрудников МЧС, не исключено, что в правила противопожарного режима могут внести разумные поправки. Принять участие в опросе можно здесь

Напомним, обычно запрет розжига костров на открытом воздухе вводят после того, как сойдет снег. Напомним, синоптики предполагают, что на этот раз настоящая весна в нашем регионе наступит не раньше последних дней марта.