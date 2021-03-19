В Воронежской области уборщица украла из сейфа 500 тысяч рублей

Сотрудники Лискинской межрайонной прокуратуры передали в суд уголовное дело 41-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в крупной краже.

По версии следствия, в один из осенних дней 2020 года эта дама, работавшая уборщицей, нашла в кабинете инженера своей организации ключи от сейфа. И не смогла удержаться от соблазна. Открыла сейф, а там лежали 500 тысяч рублей. Женщина забрала деньги и убежала.

- В ходе следствия теперь уже бывшая уборщица возместила половину украденной суммы. Ее дело будут рассматривать в Лискинском районном суде. Женщине грозит до шести лет лишения свободы, - рассказали в Лискинской межрайонной прокуратуре.