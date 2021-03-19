В Воронежской области дошло до суда дело водителя, избившего гаишника ногами

В суд ушло уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Бутурлиновки. В феврале 2021 года он, будучи лишенным водительских прав, в пьяном виде ехал на «ВАЗ 211240» по улице райцентра. На месте тест на алкоголь он проходить отказался. Тогда ему предложили проехать для освидетельствования в Бутурлиновскую районную больницу. На это водитель согласился.

В медучреждении мужчина начал везти себя неадекватно – подошел к инспектору ГИБДД и стал бить его ногами. Его даже не сразу смогли скрутить, он успел нанести еще несколько ударов.

Теперь в Бутурлиновском районном суде горе-водитель будет отвечать сразу по двум статьям УК – за управление автомобилем в состоянии опьянения и за применение насилия в отношении представителя власти. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.