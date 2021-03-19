В Воронеже объявили открытый конкурс на проект памятника Гавриилу Троепольскому

Пока в Воронеже есть памятник только герою повести Троепольского Белому Биму Фото: из архива «КП»

Администрация Воронежа объявила об открытом конкурсе на лучший проект памятника нашему земляку, уроженцу Грибановского района, знаменитому писателю Гавриилу Троепольскому. Конкурс пройдет с 26 марта по 30 апреля. В состав жюри под руководством мэра Вадима Кстенина войдут помощник губернатора Воронежской области по вопросам архитектуры Константин Кузнецов, библиограф Олег Ласунский, кандидаты исторических наук Александр Акиньшин и Николай Комолов, заместитель руководителя управления главного архитектора администрации Никита Фуфаев и другие эксперты.

- Считаю практику проведения открытых конкурсов очень правильной. Это позволяет неравнодушным горожанам следить за процедурой на всех этапах, творческим коллективам и авторам - в честной борьбе добиться признания своего таланта, а власти - избежать ошибок и получить действительно хороший объект, который полюбят воронежцы. Памятник, который будет изготовлен по проекту победителя конкурса, мы установим в парке "Орленок" в Воронеже в сентябре 2021 года, - отметил мэр Вадим Кстенин.

Конкурс организует городское управление культуры, а его координатором станет вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая.

Напомним, ранее сообщалось, что памятник Гавриилу Троепольскому установят у входа в парк «Орленок» со стороны улицы Феоктистова. И произойдет это ко дню города. Инициатором этой идеи выступил губернатор области Александр Гусев.