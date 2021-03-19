В центре Воронежа на две недели закрыли бар

Рейдовая проверка соблюдения противоэпидемических мероприятий на объектах общепита выявила многочисленные нарушения в баре, расположенном на улице Никитинской, 8а. Участники рейда сделали вывод, что посетители этого заведения рискуют подхватить коронавирус.

Так, в баре отсутствует «входной фильтр» при приходе на работу с измерением температуры тела сотрудников, не соблюдается дезинфекционный режим, не созданы условия для соблюдения социальной дистанции от 1,5 до 2 м, а персонал не обеспечен необходимым запасом средств индивидуальной защиты.

По итогам проверки сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области составили протокол и направили административный материал в суд для принятия решения в отношении бара. Решением суда Центрального района заведение закрыли на 14 суток, до устранения нарушений.