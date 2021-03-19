В воронежской больнице открыли отделение для реабилитации пациентов после коронавируса

Реабилитацию проводит мультидисциплинарная бригада Фото: Предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области

С 1 марта в отделении медицинской реабилитации воронежской больницы №3 будут проводить реабилитацию пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

К 18 марта уже 25 пациентов завершили курс восстановительного лечения после перенесенной короновирусной инфекции.

Большая часть пациентов направляется на реабилитацию после острой фазы инфекции из отделений для лечения пациентов с COVID-19. Также направление может выдать врач-терапевт в поликлинике.

Реабилитацию проводит мультидисциплинарная бригада в соответствие с клиническими рекомендациями Союза реабилитологов России и Российского общества кардиологов. В состав бригады входят: кардиолог, психотерапевт, клинический психолог, специалисты по лечебной физкультуре и физиотерапии, также, при наличие показаний, пульмонолог, невролог, хирург, гастроэнтеролог и эндокринолог.

Для реабилитации пациентов разрабатывается индивидуальная программа, в которой используются различные методы: от дыхательной и лечебной гимнастики до фармакотерапии.

При определенных показаниях пациенту проводят кислородотерапию. Для обеспечения безопасности реабилитации имеется дефибриллятор, прикроватные мониторы ЭКГ и АД и пульсоксиметры. В отделении организован круглосуточный медицинский пост.