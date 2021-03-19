В воронежской гимназии старшеклассник отравился алкоголем

Сотрудники прокуратуры выясняют, как в гимназии следили за поведением учеников. Фото: Олег УКЛАДОВ

Работники прокуратуры Коминтерновского района проверяют информацию об отравлении алкоголем ученика воронежской гимназии № 2 накануне 8 марта. По предварительным данным, спиртное распивали несколько подростков. Плохо при этом стало только одному.

Сотрудники надзорного ведомства обещают проверить не только то, как следят за поведением учеников в гимназии, но и выяснят, нет ли здесь недоработки органов системы профилактики.

В мэрии Воронежа скандальную ситуацию прокомментировали так:

- У одного из учеников девятых классов были выявлены признаки отравления. Сотрудники администрации школы сразу вызвали скорую помощь, а также позвонили родителям подростка. По этому факту (он зафиксирован в начале марта) в гимназии и городском управлении образования проводится внутренняя проверка.

Напомним, 17 февраля 2019 года в воронежской школе № 36 ночная пьянка в спортзале (там были не только ученики этого образовательного учреждения, но и гости со стороны) закончилась дракой. В ней пострадал 15-летний школьник. Сторожа, впустившего подростков в спортзал (в тот вечер он сам был изрядно пьян) уволили.