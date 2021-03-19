Воронежцы смогут оценить работу водителей городского транспорта

Воронежские перевозчик АТП-1 совместно с Лигой инноваций ВГУ реализует пилотный проект по оценке качества работы водителей с помощью QR-кодов.

Первой площадкой эксперимента станет маршрут №54. Пассажиры при вводе QR-кода на страницу конкретного автобуса, смогу пройти опрос и высказать свое мнение о работе водителя, качестве поездки, чистоте салона и другом.

В дальнейшем с помощью QR-кодов планируется собирать мнения пассажиров для улучшения качества и безопасности работы перевозчика.

- Этот канал связи рассчитан в первую очередь для людей, которые не очень любят звонить по телефону, - рассказал исполнительный директор ООО «АТП-1» Владимир Георгиевский. – Многие пассажиры дают обратную связь о нашей работе, оставляя сообщения в группе «АТП-1» «ВКонтакте», однако все равно мы не достигаем полного охвата мнений. QR-коды позволят нам опросить большее количество людей, узнать их мнение и пожелания, а также оперативно устранить выявленные проблемы.