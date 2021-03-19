В Воронеже мужчина может сесть на три года за фиктивную прописку четырех иностранцев

Полицейские разоблачили преступную деятельности 50-летнего жителя Ленинского района. По их версии, с февраля по июль 2020 года он фиктивно прописал четырех иностранцев. За что получил энную сумму денег.

- Мужчина признал свою вину. И сказал, что деньги за фиктивную прописку уже потратил. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Ему грозит до трех лет лишения свободы. До суда мужчина находится под подпиской о невыезде, - рассказали в региональном ГУ МВД.