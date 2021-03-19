В Воронеже будут судить жену, зарезавшую ножницами мужа-наркомана

Удар ножницами в грудь оказался смертельным. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Воронежа.

По данным следствия, вечером 30 декабря 2020 года эта женщина поругалась с мужем. Ссора произошла из-за того, что ее супруг опять был под наркотическим «кайфом». Разъяренная женщина схватила ножницы и воткнула их мужу в грудь. Потом опомнилась, вызвала скорую. Но спасти супруга не удалось. Ранение оказалось смертельным – было повреждено сердце.

- На следствии женщина, ранее судимая за преступления против собственности, сначала отказывалась от дачи показаний, но потом признала свою вину. Ее арестовали. Вину женщины также подтверждают показания свидетелей и результаты проведенных экспертиз, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального управления СК России Сергей Барбашов. – По части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.