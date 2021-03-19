Жители 20 домов Воронежа остались без отопления и кипятка

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Ленинском районе Воронежа произошла авария на ведомственной теплосети КБХА, обслуживающей дома на четырех улицах. В результате порыва без отопления и горячей воды остались жители 20 домов.

ул. Ворошилова, д. № 29, 31;

ул. 121 Стрелковой Дивизии, д. № 1, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 18, 3, 16;

ул. Черняховского, д. № 4, 6;

ул. Летчика Колесниченко, д. № 51, 53, 55, 57, 65, 67.

На месте аварии уже работают бригады. Устранить последствия аварии обещают к 17 часам пятницы, 19 марта.