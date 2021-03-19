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Происшествия19 марта 2021 13:44

В Воронеже мужчину посадили на 17 лет за двойное убийство

Он поссорился с двумя собутыльниками и зарезал их
Юрий КОЗЛОВ
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36-летний мужчина за убийство двух знакомых отсидит 17 лет в колонии строгого режима.

Фото: из архива «КП»

В пятницу, 18 марта, в Воронежском областном суде вынесли приговор 36-летнему Владиславу Лисицыну.

8 марта 2020 года в селе Березовка Аннинского района в доме № 4 на улице Заречной Лисицын выпивал в компании двух приятелей. Мужчины поссорились. Лисицын схватил нож и зарезал обоих знакомых. А потом пустился в бега. Его задержали в Каширском районе, где он прятался у знакомого.

Мужчина отвечал перед судом по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. У Лисицына есть 10 дней на возможное обжалование судебного вердикта.

Криминал