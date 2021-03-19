В Воронежской области водитель иномарки врезался в грузовик с краном и погиб

"Мицубиси" после ДТП вылетела в кювет. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 19 марта, в 5.20 в Кантемировском районе случилась авария, в которой погиб водитель.

По данным ГИБДД, на 39 километре дороги Богучар-Кантемировка 32-летний житель Богучарского района, руливший «Мицубиси Лансер» неожиданно съехал со своей полосы на полосу разгона. Там стоял грузовик «Хендэ» с краном-манипулятором. Его шофер, 37-летний житель Белгородской области, остановился в этом месте, чтобы отдохнуть.

От японской иномарки мало что осталось. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате страшного удара водитель «Мицубиси» погиб на месте. Шофер грузовика в ДТП не пострадал. Полицейские продолжают выяснять причину этого странного маневра, ставшего для мужчины роковым.