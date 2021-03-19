В Воронеже автоледи после столкновения с такси сбила пешехода и дорожный знак

Машины после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 19 марта, около девяти часов утра у дома № 12А по улице Солнечной случилось ДТП.

42-летний таксист, житель Хохольского района, руливший «Киа-Рио», двигался на зеленый свет. При повороте налево он не уступил дорогу ехавшей навстречу «Пежо 307», которой управляла 30-летняя жительница Воронежа. Французская иномарка по инерции врезалась в опору светофора, снесла дорожный знак и сбила пешехода. 23-летний мужчина попал в больницу. Оба водителя в ДТП не пострадали.

Французская иномарка снесла знак пешеходного перехода. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.